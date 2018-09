Oprichter terroristisch Haqqani-netwerk overleden na lang ziekbed

Het Haqqani-netwerk is een aan de Taliban gelieerde terroristische organisatie.

Geruchten over de dood van Haqqani gingen al langer rond. Zo werd in 2015 gedacht dat de leider van de groep overleden was. Ook toen gingen er al langere tijd verhalen over zijn dood. De zoon van Haqqani, Sirajuddin, heeft al een aantal jaar de leiding over de organisatie.

De Haqqani-groep is verantwoordelijk voor veel aanslagen en aanvallen die gepleegd worden in de naam van de Taliban. Het netwerk is opgericht in de jaren zeventig.

