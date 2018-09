Congolese oppositieleider Bemba definitief uitgesloten van verkiezingen

Reden is diens veroordeling door het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) wegens omkoping van getuigen en belemmering van de rechtsgang. Het ICC sprak de voormalig krijgsheer in juni in hoger beroep vrij van oorlogsmisdaden.

Bemba was in het verleden al eens vicepresident. Bij de verkiezing van 2006 moest hij zijn meerdere erkennen in Joseph Kabila. Dat zorgde voor dodelijke conflicten tussen aanhangers van Bemba en regeringstroepen in de straten van hoofdstad Kinshasa.

