Rechter Myanmar veroordeelt Reuters-journalisten tot zeven jaar cel

Wa Lone (32) en Kyaw Soe Oo (28) deden onderzoek naar de moord op tien Rohingya-jongens en andere misdaden begaan door soldaten, toen ze in december vorig jaar werden gearresteerd bij een undercoveroperatie.

Na hun arrestatie gaf het leger de moorden in kwestie toe, maar dat weerhield de rechter er niet van de journalisten te veroordelen.

"Ik ben niet bang", zei Wa Lone nadat hij het vonnis uitgesproken hoorde worden. "Ik heb niets verkeerd gedaan. Ik geloof in rechtvaardigheid, democratie en vrijheid."

''Vandaag is een treurige dag voor Myanmar, de journalisten Wa Lone en Kyaw Soe Oo en de pers wereldwijd", reageerde Reuters-hoofdredacteur Stephen J. Adler.

De Britse premier Theresa May heeft zich uitgesproken over de kwestie en wil dat de twee onmiddellijk worden vrijgelaten. Haar woordvoerder noemt het vonnis "extreem teleurstellend". In elke democratie zouden journalisten volgens May hun werk moeten kunnen uitoefenen zonder bang te hoeven zijn voor intimidaties. Ook de Europese Unie eist de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van de twee journalisten.

De Amerikaanse ambassadeur in Myanmar, Scot Marciel, omschreef het oordeel van de rechter als "zeer zorgwekkend voor iedereen die hier zo hard heeft gevochten voor persvrijheid. Ik denk dat je je moet afvragen of deze zaak het vertrouwen van de Myanmarese bevolking in het eigen rechtssysteem vergroot of verkleint."

Honderdduizenden Rohingya's gevlucht voor geweld

Het Myanmarese leger voert een naar eigen zeggen antiterroristische campagne in de deelstaat Rakhine sinds militante Rohingya-groeperingen in augustus 2017 een aantal aanvallen op militairen uitvoerden. Sinds de geweldsuitbraak zijn zo'n 700.000 Rohingya, die in Myanmar gelden als tweederangsburgers, zonder paspoort naar buurland Bangladesh gevlucht.

Onderzoekers van de Verenigde Naties (VN) publiceerden vorige week een rapport waarin het Myanmarese leger wordt beschuldigd van groepsverkrachtingen en massamoorden onder de islamitische Rohingya's in Rakhine. Het leger zou daarbij "genocidale bedoelingen" hebben.

De Europese Unie, Verenigde Staten en Canada hebben sancties opgelegd aan functionarissen uit het Myanmarese leger en politie en het Internationaal Strafhof bekijkt of het de bevoegdheid heeft verantwoordelijken te vervolgen. De regering van het Zuidoost-Aziatische land ontkent de beschuldigingen.

