Grote brand uitgebroken in Nationaal Museum van Brazilië

De brand heeft zich door het hele pand verspreid. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Ook is de oorzaak van de brand nog niet bekend.

Hoe groot de schade is, kan nog niet worden gezegd. Volgens lokale media is een groot deel van de twintig miljoen objecten verwoest of beschadigd.

Het gebouw telt meerdere verdiepingen en is in 1818 gebouwd. Eerder werd het gebruikt als paleis van de Portugese koninklijke familie en later behoorde het toe aan de Braziliaanse keizerlijke familie.

Het Nationaal museum, dat het oudste museum van Brazilië is, vierde eerder dit jaar het tweehonderdjarig bestaan. Het is een van de grootste musea van natuurhistorie en antropologie in Amerika.

'Een trieste dag voor alle Brazilianen'

In het museum wordt een aantal stukken van onschatbare waarde tentoongesteld, zoals de oudste menselijke fossielen die gevonden zijn in Brazilië. Het museum heeft een geologische, botanische, paleontologische en archeologische collectie. Daarnaast beschikt het ook over Egyptische mummies, Griekse beelden en Etruskische objecten.

De Braziliaanse president Michel Temer noemt het "een trieste dag voor alle Brazilianen. De waarde van onze geschiedenis kan niet worden afgemeten aan de schade aan het gebouw", aldus Temer. ''Het is een tragedie voor de cultuur in Brazilië", liet de directeur van het Historisch Museum aan de zender GloboNews weten.

(Foto: ANP)