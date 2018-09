Noorse politie start onderzoek naar vermiste Nederlander (47)

De politie gaat onder meer kijken of de Nederlander te traceren is aan de hand van zijn telefoongegevens. Ook zouden er al meerdere tips zijn binnengekomen, melden Noorse media.

De man was twee weken op vakantie in Noorwegen en werd voor het laatst gezien in de plaats Bodö. Volgens een vriendin zou hij op 22 augustus terugkomen naar Nederland, omdat hij een vliegticket had geboekt voor die dag. Maar hij arriveerde niet in Amsterdam en miste diverse afspraken.

"We vermoeden dat hij in de regio is gaan hiken. Het is een bekende hikingspot, met heel ruig terrein. In het verleden heeft hij daar ook veel gewandeld", zegt de vriendin.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken staat in contact met de lokale autoriteiten en familieleden. De man is cybersecurityspecialist en woont en werkt in Amsterdam.

