Trump-kandidaat Hooggerechtshof in verlegenheid door gelekte e-mails

Donderdag was de derde dag van hoorzittingen in de Senaat, die de aanstelling van de als conservatief te boek staande carrièrerechter als Supreme Court Justice nog moet goedkeuren.

De aanstelling van de conservatieve Kavanaugh kan verregaande consequenties hebben voor wetgeving op het gebied van controversiële onderwerpen als abortus, het homohuwelijk en wapenwetgeving. Die dossiers waren dan ook het onderwerp van verschillende vragen die de kandidaat in de Senaat kreeg.

Een anonieme bron lekte donderdag vertrouwelijke e-mails uit de tijd dat Kavanaugh in het Witte Huis van de toenmalige president George W. Bush werkzaam was naar The New York Times. Eerder was door de Republikeinen in de Senaat besloten die correspondentie niet openbaar te maken, tot chagrijn van de Democraten.

E-mails brengen senaatskandidaten in verlegenheid

De e-mails bevatten een aantal zaken die de kandidaat in de Senaat in verlegenheid brachten. Kavanaugh zei woensdag dat hij Roe vs. Wade, de uitspraak die de hoeksteen van het Amerikaanse abortusbeleid vormt, beschouwt als een gedane zaak. In een e-mail uit zijn tijd als jurist voor de regering-Bush schreef hij echter dat het Hooggerechtshof het precedent altijd kan verwerpen en tot een ander besluit kan komen.

Ook een aantal e-mails met onderwerpen als de oorspronkelijke inwoners van Hawaï, die volgens Kavanaugh niet dezelfde beschermde status als bijvoorbeeld die van Alaska verdienen, en wapenwetgeving liggen gevoelig.

Democraten verzetten zich tegen de benoeming

De meeste Democratische Congresleden zijn tegen de benoeming van Kavanaugh, hoewel er ook Democraten zijn die hem wel steunen.

Het hoogste gerechtelijke orgaan van de VS telt negen rechters; met de aanstelling van Kavanaugh zal een meerderheid van de rechters conservatief zijn. De rechters worden voor het leven benoemd, dus als relatief jonge 53-jarige Kavanaugh zou nog tientallen jaren zijn stempel op de hoogste Amerikaanse rechtbank kunnen drukken.

Hechte band met president Trump baart senatoren zorgen

Sommige Democraten maken zich ook zorgen over de band tussen Kavanaugh en Trump. Mogelijk kan de Amerikaanse president straks 'zijn' rechter gebruiken om zich te verzekeren van bescherming tegen vervolging, zeggen zij.

Kavanaugh weigerde woensdag de "hypothetische" vragen of een president gedwongen kan worden een getuigenis in een rechtbank af te leggen en of een president zichzelf gratie kan verlenen te beantwoorden. Wel ontkende de kandidaat donderdag dat hij Trump zou bevoordelen. "Mijn enige loyaliteit is aan de grondwet. Ik ben een onafhankelijke rechter", zei hij.

Het is overigens niet waarschijnlijk dat de Democraten de benoeming van Kavanaugh kunnen stoppen. De Republikeinen hebben een meerderheid in de Senaat, en er lijken geen Republikeinse senatoren te zijn die van de partijlijn willen afwijken.

