Oekraïner veroordeeld voor betrokkenheid moordpoging op Russische journalist

Dat hebben de Oekraïense autoriteiten zaterdag bekendgemaakt. Boris German zou als tussenpersoon hebben gefungeerd en de huurmoordenaar hebben geregeld.

Eind mei werd Babchenko gewond aangetroffen in zijn huis. Volgens de berichten was hij meerdere keren in zijn rug geschoten. De politie meldde later dat de journalist aan zijn verwondingen was overleden.

Een dag later verscheen Babchenko op een persconferentie. Het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdiensten SBU stelde dat zijn dood in scène was gezet om de mensen te pakken te krijgen die hem wilden doden.

Niet duidelijk wie opdrachtgevers van 'moord' waren

German ontkende eerst zijn betrokkenheid bij de moordpoging, maar heeft later schuld bekend en zijn medewerking aan het onderzoek toegezegd. Hij probeert samen met de SBU de opdrachtgevers voor de moordpoging te achterhalen. Oekraïne verdenkt Rusland ervan achter de aanslag te zitten.

Babchenko uit regelmatig stevige kritiek op de Russische politiek. De journalist is een Russisch oorlogsveteraan. Hij werd op jonge leeftijd naar het conflict in Tsjetsjenië gestuurd en publiceerde zijn ervaringen later in een boek.

