Obama eert overleden senator John McCain tijdens herdenkingsdienst

Obama refereerde naar de tijd dat hij, en zijn voorganger George W. Bush, met McCain samenwerkten. "Hij heeft ons betere presidenten gemaakt, hij heeft de Senaat beter gemaakt, hij heeft het land beter gemaakt."

Ook prees Obama McCain voor hoe hij was. "Hij is naar de hel geweest en weer terug (refererend naar de tijd dat McCain in de Vietnamoorlog gevangen werd genomen en werd mishandeld, red.), hij werd niet afgeschrikt door het feit dat hij kanker had, hij was toegewijd aan zijn vrienden en familie."

En ook keek Obama terug op de persoonlijke relatie die hij met de senator had: "Hij vertelde me wanneer ik het verpestte tijdens mijn presidentsschap, en dat was bijna elke dag. Maar gedurende de tijd verstreek, begreep John de al lang bestaande bewondering die ik voor hem had."

Obama's voorganger Bush roemde McCain voor zijn ''moed, eerlijkheid en trouw".

De Amerikaanse president Donald Trump was niet uitgenodigd voor de rouwdienst. Hij was op het moment van de dienst op de golfbaan.

McCain stond vooral bekend om zijn onafhankelijkheid

McCain overleed zaterdag 25 augustus op 81-jarige leeftijd. In juli 2017 werd een hersentumor bij hem geconstateerd. Enkele dagen voor zijn overlijden besloot McCain zich niet langer medisch te laten behandelen voor zijn hersentumor.

McCain was een Republikein, maar stond binnen en buiten zijn partij bekend om zijn onafhankelijkheid. Hij werd vaak een maverick genoemd, een non-conformist die er niet voor terugdeinsde tegen de partijlijn in te gaan als die hem niet zinde.

Met die reputatie werd hij een van de belangrijkste Amerikaanse senatoren en kwam hij zeer dicht bij het presidentschap.

Zondag wordt McCain in Annapolis begraven.