OM Chili onderzoekt nog meer zaken in misbruikschandaal katholieke kerk

Onder de 167 personen tegen wie verdenkingen zijn gerezen, zijn 7 bisschoppen en 96 priesters. Zij zouden zich hebben vergrepen aan 178 slachtoffers, onder wie 79 minderjarigen.

Justitie gaf geen verdere details. Sinds paus Franciscus het Zuid-Amerikaanse land in januari 2018 heeft bezocht, zijn er meer gevallen van seksueel misbruik aan het licht gekomen.

In mei dienden 34 Chileense bisschoppen hun ontslag in bij de paus. Van vijf van hen is het ontslag inmiddels geaccepteerd. In juli was nog sprake van 36 lopende onderzoeken en werd het aantal betrokken kerkelijk leiders niet genoemd.

