Koning reikt Militaire Willems-Orde uit aan majoor-vlieger Roy de Ruiter

Het is voor het eerst dat een vlieger van een helikopter deze onderscheiding krijgt.

De Ruiter kreeg die voor zijn optreden als Apache-vlieger in Afghanistan tussen 2007 en 2009. Het is ook erkenning voor de hele helikoptergemeenschap en het squadron van De Ruiter, aldus minister Ank Bijleveld van Defensie.

De Ruiter (37) werkt tegenwoordig als instructeur-helikoptervlieger bij de politie in Oman. Hij verliet de luchtmacht in 2013, hij is daar nu reservist. De Ruiter diende tussen 2004 en 2009 zes keer in Afghanistan, waar hij vooral de taak had grondtroepen te beschermen.

'Vasthoudend, vakkundig, vernieuwend en onverschrokken'

''U was als gevechtsvlieger en air mission commander vasthoudend, vakkundig, vernieuwend en onverschrokken. Op exceptionele wijze gaf u blijk van moed, beleid en trouw", zei de koning. Volgens hem deed De Ruiter alles om de grondtroepen te behoeden voor gevaar.

Ook prees de koning de gedrevenheid die de gevechtspiloot in Afghanistan tentoonspreidde, ook al ''leidde die gedrevenheid soms tot gefronste wenkbrauwen". De Ruiter bereidde de operaties altijd minutieus voor en bemoeide zich met alle aspecten.

De vlieger krijgt de Militaire Willems-Orde onder meer voor zijn optreden in september 2009. Hij hielp toen onder zware omstandigheden mee een groep militairen uit een hinderlaag te ontzetten. Daarbij lukte het om de zwaargewonde korporaal Kevin van de Rijdt terug te vinden. De Ruiter maakte hier zijn eigen veiligheid ondergeschikt aan die van de grondtroepen, aldus de koning.

Na afloop van de ceremonie vlogen helikopters van De Ruiters oude squadron over het Binnenhof. ''Het was een mooi moment om met gepast respect en gepaste trots terug te kijken naar wat wij in Afghanistan hebben verricht", zei De Ruiter tegen de NOS. Hij ziet het ook als erkenning van de samenwerking binnen de krijgsmacht.

Hoogste onderscheiding van Nederland

De Militaire Willems-Orde is de hoogste en oudste onderscheiding van Nederland. Het ereteken is in 1815 in het leven geroepen door koning Willem I. De orde bestaat uit vier graden: ridder grootkruis, commandeur, officier en ridder. Dragers krijgen het zogeheten ordekruis aan een oranje lint met twee blauwe strepen.

Er zijn nog drie ridders in de Militaire Willems-Orde in leven. Het gaat om de Engelsman Ken Mayhew, die in april 1946 de onderscheiding kreeg, Marco Kroon (2009) en Gijs Tuinman (2014).

Zowel Kroon als Tuinman kreeg de onderscheiding voor zijn optreden tijdens missies in Afghanistan.