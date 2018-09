OM wil Spaanse getuigen laten horen over Jos B.

"Het gaat om mensen die wonen in het gebied waar de verdachte is aangehouden", zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie vrijdag (OM). ''Dit om een compleet beeld te vormen van de omstandigheden daar.''

De Nederlandse rechercheur en officier van justitie gaan de Spaanse politie ook vragen een onderzoek te doen naar de verblijfplaats van B. in Spanje.

De verdachte komt volgens het OM midden volgende week naar Nederland. ''Dat gebeurt zorgvuldig en in alle rust. Zo iemand moet je niet met een chartervlucht vol toeristen laten overvliegen. Hij is herkenbaar.''

B. gaat in een Nederlandse cel in beperking

Zodra B. in Nederland aankomt, wordt hij opnieuw aangehouden. Vervolgens wordt hij binnen 24 uur gehoord door de rechter-commissaris. Daarna volgen de verhoren door de recherche, aldus het OM.

B. gaat in een Nederlandse cel in beperking. Dat wil zeggen dat hij met niemand contact mag hebben behalve met zijn advocaat.

De 55-jarige B. wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen. De destijds elfjarige jongen werd in augustus 1998 dood teruggevonden, nadat hij vanaf een jeugdkamp op de Limburgse Brunssummerheide korte tijd vermist was geraakt.

B. werd gezocht na een DNA-match

B. stond jarenlang als toevallige passant in het dossier van de moordzaak, maar begin juni bleek dat er een match was tussen het DNA dat op de kleding van Nicky was gevonden en het DNA van B..

Sinds februari was B. vermist, totdat hij zondag werd aangehouden in Spanje. Hij hield zich maandenlang verborgen en leefde in een commune. Nadat de politie contact op had genomen met de leider van de commune lokte die B. mee. Vervolgens arresteerde de politie B.