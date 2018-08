Europese Commissie voor afschaffing van systeem zomer- en wintertijd

Dat zegt voorzitter Jean-Claude Juncker vrijdag tegen de Duitse zender ZDF. Hij is ervan overtuigd dat het systeem zal worden afgeschaft. "De mensen willen het, dus doen we het", aldus Juncker.

De Europese Commissie zou tot het besluit zijn gekomen nadat de resultaten van een Europese enquête bekend werden. In een online enquête onder 4,6 miljoen Europeanen vond 80 procent dat de zomertijd de permanente tijd moet worden.

Het onderwerp kwam eerder dit jaar al aan bod in het Europees Parlement. Toen werd gekozen voor een nieuw onderzoek naar de gevolgen van de afschaffing. Als de commissie het plan doorzet, is het daarna aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement om erover te beslissen.

In de EU loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober. Dit jaar wordt de klok op 28 oktober teruggezet naar de wintertijd, wat officieel de standaardtijd is.

Nederland heeft sinds 1916 ervaring met de zomertijd. In 1946 werd het systeem afgeschaft, om in 1977 weer te worden heringevoerd. Het was een energiebesparende maatregel tegen de oliecrisis in de jaren zeventig. De zomertijdregeling geldt sinds 1996 in de hele EU.