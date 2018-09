Katholieke kerk Australië tegen verplicht melden bij biecht bekend misbruik

De Australische organisatie voor bisschoppen weigert het voorstel dat voortkomt uit een onderzoek naar misbruik binnen de kerk. Priesters zouden het verplicht moeten melden als iemand anoniem in de biechtstoel kindermisbruik toegeeft.

De organisatie zegt het kindermisbruik aan te willen pakken, maar vindt de geheimhoudingsplicht van de biecht belangrijker dan de Australische wet.

Twee van de acht Australische staten hebben al een wet aangenomen die priesters verplicht het bij de politie te melden als er iets over kindermisbruik wordt gezegd in de biechtstoel. De andere zes staten denken na over het invoeren van de wet.

Het vijfjarige onderzoek naar misbruik binnen de kerk is vorig jaar afgerond. Daaruit bleek dat 7 procent van de priesters die werkzaam waren tussen 1950 en 2010 wordt beschuldigd van misbruik.

De Australische aartsbisschop Philip Wilson heeft eerder dit jaar nog een celstraf gekregen, omdat hij misbruik van een priester in de jaren zestig stil zou hebben gehouden. Hij is de hoogste geestelijke die is veroordeeld voor betrokkenheid bij kindermisbruik.

