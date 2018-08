Curaçaose oud-premier Schotte moet miljoen euro betalen

In die zaak werd Schotte vorig jaar in hoger beroep veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld.

Schotte kreeg drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De ontnemingszaak is gestart omdat het Openbaar Ministerie het geld, en ook meer oneigenlijk verkregen geld, terug wilde vorderen.

Het OM had ook geëist dat Cicely van der Dijs, de levenspartner van Schotte, meer dan 100.000 euro terugbetaalt. De rechter sprak haar echter vrij van die vordering.

Schotte is nog steeds op vrije voeten. Met de Babel-zaak is hij vorig jaar naar de Hoge Raad gestapt. Die moet nog uitspraak doen. Tot die tijd is hij vrij man.

