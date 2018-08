Belgische politie vormt erehaag voor in Spa doodgeschoten agent

De agenten droegen allen een rouwband en salueerden toen de rouwstoet voorbijkwam. De plechtigheid in Theux werd ook bijgewoond door premier Charles Michel, de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie, en andere prominente politici.

Het afscheid van de 38-jarige vader van drie kinderen was te volgen op een groot scherm buiten de kerk van Theux. Een aantal lokale politiebureaus bleef tijdens de uitvaart gesloten.

Delrez kreeg postuum het Burgerlijk Kruis 1e klas voor moed, toewijding en menselijkheid. Dat is de hoogste burgerlijke onderscheiding voor aan het land bewezen diensten.

De politie-inspecteur kwam om het leven bij een controle van een taxi in Spa, kort nadat drie Nederlanders ingestapt waren. Hij werd door het hoofd geschoten en overleed ter plekke.

Nederlandse betrokkenen langer vast

De Belgische politie arresteerde zondagochtend de Nederlandse verdachte Yvo T. als hoofdverdachte. Zijn broer en vriend zijn maandag aangehouden in Nederland.

Justitie in Amsterdam heeft donderdag besloten dat die twee langer vast blijven zitten. Ze zijn in zogeheten overleveringsdetentie geplaatst. België wil namelijk dat de twee worden uitgeleverd. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) neemt de rechter hier binnen negentig dagen een beslissing over.

De verdachten zitten in volledige beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Ze zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Hoofdverdachte T. zat zaterdagnacht samen met de twee andere verdachten in een taxi in Spa na te zijn geweigerd bij een café, waar hij een vuurwapen had getoond. Even later zou hij de politie-inspecteur hebben doodgeschoten. T. is beschuldigd van moord en een moordpoging op een andere agent.