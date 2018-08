Islamisten Pakistan eisen uitzetting Nederlandse ambassadeur

De oproep kwam terwijl duizenden activisten de straat op gingen in Lahore. De demonstratie was georganiseerd door de radicaal-islamitische partij Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP). Die groep werd bij de laatste verkiezingen in Pakistan de vijfde partij en geldt als 'verdediger van de wet en straffer van godslasteringen'.

In november wil Wilders een wedstrijd houden voor spotprenten over de profeet Mohammed. Dinsdag werd een 26-jarige man in Den Haag aangehouden die op Facebook zou hebben aangekondigd dat hij naar Nederland reisde om een aanslag op Wilders of de Tweede Kamer te plegen. De wedstrijd van Wilders zou de directe aanleiding voor de bedreiging zijn.

Partijleider Khadim Hussain Rizvi wil de protestmars richting de Pakistaanse hoofdstad Islamabad leiden, om daar een sit-in te houden en zo de Pakistaanse premier Imran Kahn te bewegen alle diplomatieke banden met Nederland te verbreken.

"De Nederlandse ambassadeur moet onmiddellijk worden uitgezet", zei partijwoordvoerder Ejaz Ashrafi tegenover persbureau Reuters. "We stoppen pas als de overheid hieraan voldoet."

Rutte: 'Overheid heeft er niets mee te maken'

Wilders wil de spotprenten tonen in de kamer van de PVV in de Tweede Kamer. Hij heeft honderden inzendingen ontvangen. Premier Rutte heeft eerder al benadrukt dat de Nederlandse overheid niets met de actie van Wilders van doen heeft, maar dat dit valt onder de vrijheid van meningsuiting. Het afbeelden van de profeet Mohammed wordt in grote delen van de islamitische wereld gezien als heiligschennis en is daarom verboden.

Minister van Buitenlandse Zaken Shah Mehmood Qureshi zei eerder dat hij de kwestie voor wil leggen aan de Verenigde Naties en andere wereldleiders. "Ze begrijpen niet hoeveel pijn ze ons doen met dit soort acties", zei premier Kahn dinsdag.