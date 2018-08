Trump waarschuwt voor 'geweld' als Republikeinen in november verliezen

Hij deed zijn uitspraken maandag achter gesloten deuren tijdens een bijeenkomst in het Witte Huis met christelijke predikanten. The New York Times kreeg een opname van de sessie in handen.

Trump waarschuwt de christelijke leiders dat zij "maar één verkiezing verwijderd zijn" van het verliezen van alles wat ze nu hebben. "Als de Democraten winnen, zullen ze alles terugdraaien wat wij voor elkaar hebben gekregen. Ze zullen dit snel en met geweld doen."

De president verwees naar protesten van antifa, links-militante groepen. "Kijk naar sommige van die groepen, dat zijn gewelddadige mensen." De Republikein riep de predikanten op al hun gelovigen aan te sporen massaal op zijn partij te stemmen. Zij zouden dit ook tijdens preken in de kerk moeten doen, beklemtoonde Trump.

Trump waarschuwde eerder voor rellen

Het is niet de eerste maal dat Trump waarschuwt voor geweld. In april 2016 stelde de miljardair ook dat er rellen uit zouden breken als hij niet zou worden gekozen als Republikeinse presidentskandidaat.

Het Witte Huis wilde dinsdag The New York Times geen toelichting geven op de uitlatingen van Trump. Het is dus niet duidelijk op welke 'antifa' de president precies doelt.

In de Amerikaanse plaats Charlottesville braken ruim een jaar geleden rellen uit tussen neonazi's en linkse demonstranten. Een rechts-extremist reed met zijn auto op de linkse groep in; hierbij kwam één vrouw om het leven.

Trump stelde dat beide kampen geweld zouden hebben gebruikt en dat er "prima mensen" waren te vinden aan beide kanten. Dit leidde tot een storm van kritiek.

Tussentijdse verkiezingen zijn cruciaal

De tussentijdse verkiezingen in november zijn belangrijk. De Amerikanen brengen hun stem uit voor alle zetels in het Huis van Afgevaardigden en voor een derde van alle zetels in de Senaat. Op dit moment hebben de Republikeinen in beide huizen een nipte meerderheid.

Als de Democraten die macht weer overnemen, is de kans groot dat Trump de komende jaren helemaal geen wetgeving meer door het Congres krijgt.

Van de 60 miljoen conservatieve protestanten met lichte huidskleur die de VS telt, stemde meer dan driekwart in 2016 op Trump. Ondanks alle affaires rond de president, zoals het afkoopschandaal rond pornoster Stormy Daniels, blijven veel protestanten de president steunen. Zij juichen zijn standpunten toe op het gebied van moslimimmigratie, het homohuwelijk, abortus en onvoorwaardelijke steun aan Israël.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!