Advocaten Trump vragen rechter smaadzaak bedreigde pornoactrice af te wijzen

Zij vinden dat de aanklacht van Daniels, die claimt dat Trump haar in 2016 zwijggeld heeft betaald om haar verhaal over hun vermeende affaire niet naar buiten te brengen, de vrijheid van meningsuiting van Trump aantast.

Ook stellen zij dat Daniels onevenredig profijt heeft gehad van alle aandacht die haar ruzie met de president de afgelopen maanden heeft gekregen. Zo zou zij nu voor optredens in stripclubs vier keer zoveel geld kunnen vragen als voor de hele aanklacht het geval was.

Michael Avenatti, de advocaat van Stormy Daniels, noemt het verzoek aan de federale rechtbank "volstrekt ongefundeerd en wanhopig".

Trump maakte dreigement aan adres van Stormy belachelijk

Trumps voormalige advocaat Michael Cohen heeft vorige week onder ede bekend dat Trump hem vroeg in 2016 het zwijggeld te betalen. Trump heeft de affaire zelf altijd ontkend. Over het zwijggeld deed hij verschillende uitlatingen, maar hij benadrukte altijd dat het Cohen was die de daadwerkelijke betalingen heeft gedaan.

Stormy Daniels diende de smaadzaak in april in nadat Trump haar belachelijk maakte over een verklaring van een bedreiging die zij onder ede had afgelegd.

Daniels claimt dat een man haar in mei 2011 op een parkeerplaats in Las Vegas aansprak en dreigde dat haar dochtertje iets slechts zou overkomen als zij naar buiten zou treden met haar verhaal over de vermeende affaire. Zij moest "Trump met rust laten".

De schets die de politie maakte van de man die in 2011 Stormy Daniels belaagde. (Foto: Hollandse Hoogte)

President verweet 'fake media' verhaal van pornoster te geloven

Trump gaf op Twitter flink af op de verklaring van Daniels over de ontmoeting met de man die haar en haar dochter bedreigd zou hebben. Hij sprak van een "niet-bestaande man" en verweet de "fake news media" dat zij het verhaal van Daniels geloofden. Na deze tirade op Twitter stapte de pornoster naar de rechter om Trump aan te klagen wegens smaad.

De advocaten van Trump beroepen zich nu op een wet in Texas, waar Stormy Daniels woont, die stelt dat een smaadzaak moet worden verworpen tenzij er keihard bewijs is van de smaad. Deze zou er niet zijn, stellen de advocaten, omdat Daniels geen hard bewijs heeft kunnen overleggen van haar belager op de parkeerplaats.

De affaire van Stormy Daniels en Trump zou hebben plaatsgevonden in 2006, toen zijn vrouw Melania net bevallen was van hun zoon Baron.

'Hoeveel details kan je geven over twee minuten?'

Zij gaf eerder deze week een interview aan Vogue waarin zij meer details gaf over de vermeende affaire. Op de vraag van de journalist wat Daniels kon vertellen over de seks met Trump, antwoordde zij: "hoeveel details kan je geven over twee minuten?"

De pornoactrice stelt overigens dat ze na de seks geen enkele wrok jegens Trump koesterde. Ze heeft zich ook nooit bedreigd gevoeld, tot die ontmoeting met een man op de parkeerplaats in Las Vegas. Sinds zij de smaadzaak heeft aangespannen tegen Trump leeft Daniels naar eigen zeggen "als een vluchteling" om de paparazzi ontwijken.

