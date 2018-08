Zeker acht doden door zelfmoordaanslag Irak

Onder de doden zijn drie burgers en vier veiligheidsmensen, aldus het Iraakse leger. Twaalf anderen raakten gewond, van wie enkelen in kritieke toestand verkeren.

De terrorist reed met een auto vol explosieven naar de controlepost in het westen van Irak. De aanslag is nog niet opgeëist, maar IS is in deze regio nog steeds actief.

Afgelopen december zei de Iraakse regering IS overwonnen te hebben. Soldaten verdreven toen de laatste leden van de groepering van het zelfbenoemde kalifaat, dat zich over het noordwesten van Irak en een gedeelte van Syrië uitstrekte. Sindsdien hebben in het gebied veel aanslagen en kidnappingen plaatsgevonden, uitgevoerd door voormalige strijders van IS.

In Irak is het ook na de overwinning op IS onrustig. De wederopbouw verloopt traag, en veel burgers zijn ontevreden over de slechte publieke voorzieningen en de corruptie in het land. De partij van de Iraakse geestelijke Al-Sadr won begin deze maand de verkiezingen, maar er is nog geen nieuwe regering gevormd.