Amerikaanse agent veroordeeld voor moord wegens doodschieten tiener

De veroordeling van een agent voor het doodschieten van een ongewapende burger is zeldzaam in de VS. De agent kan levenslang krijgen.

De 38-jarige agent Roy Oliver was enkele dagen nadat hij de vijftienjarige had doodgeschoten op non-actief gezet door de politie van Balch Springs.

Olivers advocaat had in de rechtszaak verklaard dat de agent had geschoten omdat hij dacht dat het leven van zijn partner in gevaar was. Hij schoot vijf keer op de auto, waarbij Edwards in het hoofd werd geraakt.

De partner verklaarde nooit in gevaar te zijn geweest. Daarom werd Oliver veroordeeld voor moord.

Door het incident laaide de discussie in de Verenigde Staten over het racistische politiegeweld vorig jaar weer op.

