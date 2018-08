Legers Verenigde Staten en Zuid-Korea gaan weer samen oefenen

De gezamenlijke militaire oefeningen worden door Noord-Korea gezien als een onacceptable provocatie. Na de ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump in juni besloot de VS de oefeningen voor onbepaalde tijd te staken om de onderhandelingen over het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma de ruimte te geven.

Mattis omschreef dat dinsdag als een "gebaar van goede wil" en zei dat de VS geen plannen hebben om toekomstige oefeningen ook af te blazen.

De minister gaf echter niet de indruk dat op korte termijn nieuwe oefeningen op stapel staan. "We gaan bekijken hoe de onderhandelingen gaan en dan gaan we zien hoe de toekomst eruit komt te zien, wat we zullen doen."

Onderhandelingen over kernontwapening zitten vast

Ondanks het vertoon dat de historische ontmoeting tussen Kim en Trump omgaf, lijken de onderhandelingen over de ontmanteling van het Noord-Koreaanse nucleaire arsenaal - het uitgangspunt van de VS - niet te vlotten.

Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten, de VN en verschillende onafhankelijke experts ontwikkelen de Noord-Koreanen nog steeds raketten en kernwapens.

Diplomaten omschrijven de huidige staat van de gesprekken tussen de VS en Noord-Korea als een "patstelling".