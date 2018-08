Massagraf met resten van zeker honderd mensen ontdekt in Sri Lanka

Dat gebeurde bij de plaats Mannar, waar tijdens de burgeroorlog Tamil-strijders en het regeringsleger heftig strijd voerden.

Volgens de onderzoekers zijn de resten van 101 mensen gevonden maar kan het aantal oplopen, omdat nog niet het hele terrein rond het massagraf is blootgelegd. Van de ontdekte overblijfselen behoren zeker tien aan kinderen toe.

De lichamen zijn slordig gedumpt wat identificatie zal bemoeilijken, zegt een betrokken onderzoeker tegen The Guardian. Het gaat om een van de grootste massagraven die in het land zijn ontdekt.

De resten werden ontdekt tijdens werkzaamheden. Een rechter bepaalde in mei dat het gebied moest worden onderzocht. Forensisch experts buigen zich over de resten om te bepalen wat de doodsoorzaak is geweest en wanneer de mensen zijn gestorven.

Mogelijk meerdere massagraven in Sri Lanka

Naar schatting 20.000 mensen worden vermist sinds de burgeroorlog die in 2009 eindigde met een serie gewelddadige acties van het Sri Lankaanse leger. Mensenrechtenorganisaties vermoedden dat er meerdere van dergelijke massagraven zijn. In 2012 werd in Sri Lanka een massagraf ontdekt met resten van zo'n 150 mensen.

De VN schat dat bij het conflict tussen de 80.000 en 100.000 mensen zijn omgekomen. Naar schatting kwamen zo'n 40.000 van hen in de laatste weken van de strijd om het leven.