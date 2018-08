Nederlander Yvo T. officieel verdacht van doodschieten agent Spa

T. zou tijdens het verhoor wel gezegd hebben dat hij "een zwart gat in zijn geheugen heeft" over de periode rond de schietpartij. Dat meldt het parket van Verviers dinsdag.

De man wordt ervan verdacht een politieagent te hebben doodgeschoten toen deze de taxi, waar de verdachte met anderen in zat, wilde controleren. Hij wordt ook verdacht van de moordpoging op een andere agent die ter plaatse was. Het vuurwapen is nog niet gevonden.

Volgens Belgische media was de man samen met twee andere Nederlanders geweigerd bij een horecazaak. Ze zouden dronken en onder invloed van drugs zijn geweest en een vuurwapen hebben laten zien, waarop de politie is gebeld.

Het slachtoffer is de 38-jarige hoofdinspecteur Amaury Delrez, vader van drie kinderen. Delrez werd in zijn hoofd geraakt en overleed ter plaatse. Collega's hebben hierop ook geschoten en T. mogelijk in zijn buik geraakt.

T. werd zondagochtend opgepakt in Spa

T. wordt nu formeel verdacht van de schietpartij. Naast T. zijn maandag ook de twee andere personen gearresteerd. Een van hen zou een broer van Yvo T. zijn. De onderzoeksrechter heeft de Nederlandse autoriteiten verzocht hen uit te leveren.

Twee andere inzittenden van de taxi bleken niets met het incident te maken te hebben en meldden zich maandag vrijwillig als getuige bij de politie in Nederland. Zij waren een half uur eerder in een andere plaats in de taxi gestapt.