'Schutter Jacksonville eerder behandeld voor geestelijke problemen'

De schutter zou twee keer opgenomen zijn geweest in psychiatrische klinieken en kreeg antidepressiva en antipsychotica voorgeschreven. Dit meldt persbureau AP op basis van documenten die ze hebben ingezien.

Het is niet bekend hoe recent hij deze medicijnen voorgeschreven heeft gekregen. De man zou geestelijke problemen hebben gekregen na de scheiding van zijn ouders in 2007.

Autoriteiten hebben gemeld dat de man "het gemunt had op andere gamers". Volgens getuigen opende hij boos het vuur, omdat hij een spel had verloren. Naast twee doden, raakten elf mensen gewond.

De man droeg twee handvuurwapens, waarvan er één was uitgerust met een laserlamp. Hij heeft uiteindelijk met één wapen geschoten.

Discussie over wapenwetten in de VS

Het incident in Jacksonville is de derde schietpartij in Florida binnen twee jaar tijd. In de zomer van 2016 doodde een schutter 49 mensen in een homoclub in Orlando. In februari 2018 schoot een oud-leerling zeventien mensen dood op een school in Parkland.

Door de schietpartijen krijgt de discussie over wapenwetten in de VS een nieuwe impuls. Barack Obama voerde in zijn tijd als president een wet in waardoor het voor mensen met psychische problemen moeilijker werd om aan een vuurwapen te komen. Vorig jaar draaide de Amerikaanse president Donald Trump deze maatregel terug.

Huidige initiatieven van de federale overheid om de beschikbaarheid van wapens enigszins in te perken zijn gestrand. Wel zijn er veel staten en steden die zelf extra beperkingen hebben afgekondigd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!