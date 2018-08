Trump laat vlaggen toch halfstok hangen voor overleden McCain

De voormalige militair en senator overleed zondag aan de gevolgen van hersenkanker. Hij gold als criticus van Trump binnen de Republikeinse partij. De vlag op het Witte Huis hing sinds McCains overlijden wel halfstok, maar maandagochtend (lokale tijd), was dit niet meer het geval.

Trump kreeg vervolgens behoorlijke kritiek van politici en veteranen, die vonden dat McCain, die tijdens de Vietnamoorlog langdurig als krijgsgevangene vast zat in Noord-Vietnam, meer verdiende dan dit.

Onder meer Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat en ook de leider van veteranenvereninging American Legion schreven Trump met een oproep om de vlag weer halfstok te hangen. Daar gaf de president later op de dag gehoor aan.

De vlaggen op het Witte Huis en andere overheidsgebouwen blijven nu halfstok tot McCain is begraven.

Alsnog een respectvolle verklaring

Het Witte Huis kwam maandag ook alsnog met een respectvolle verklaring. Die was eerder al opgesteld, maar de president plaatste in eerste instantie alleen een tweet.

In het bericht liet Trump onder andere weten dat hij respect had voor McCain, "Ondanks onze meningsverschillen over beleid en politiek, respecteer ik de verdiensten van McCain voor ons land."

'McCain geen oorlogsheld'

Trump liet zich toen McCain nog leefde al eens ontvallen dat de voormalig marinevlieger, die werd neergeschoten boven Noord-Vietnam, "geen oorlogsheld is", omdat Trump naar eigen zeggen niet van militairen houdt die zich gevangen laten nemen.

McCain leverde de nodige kritiek op het beleid van Trump toen die in 2016 aantrad als president. Hij stemde onder meer ook tegen het vervangen van de Affordable Care Act, beter bekend als zorgwet Obamacare. Dat nam Trump hem niet in dank af.

Trump gaf maandag een statement waarin hij zegt dat hij "ondanks hun politieke verschillen de diensten van McCain voor het land respecteert" en daarom heeft opgedragen om de vlagen halfstok te laten hangen tot McCains uitvaart is geweest.

Statement gericht aan Trump

In Arizona, de staat die McCain vertegenwoordigde in de Senaat, werd een laatste statement van diens hand voorgedragen. Daarin zaten enkele passages die gericht leken aan Trump en diens politiek.

McCain schreef onder meer dat "Amerika haar grootsheid verzwakt als we ons patriottisme verwarren met een stammenstrijd die afkeer, haat en geweld zaait in alle hoeken van de wereld."

"We verzwakken het ook als we ons verschuilen achter muren, in plaats van dat we ze neerhalen", ging het statement verder. "En als we twijfelen aan de kracht van onze idealen in plaats van dat we erop vertrouwen dat die idealen de drijvende kracht zijn achter verandering, zoals ze altijd al geweest zijn."

De begrafenis van John McCain is zaterdag in Washington. Trump zal daar op verzoek van de familie van McCain niet bij aanwezig zijn.

