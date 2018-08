Twee laatste Nederlandse verdachten van moord op Belgische agent opgepakt

Dat bevestigt het parket van Verviers maandag. Eerder op de dag hadden twee getuigen van de schietpartij zich al bij de politie gemeld.

Volgens Belgische media vond de schietpartij plaats nadat drie Nederlanders waren geweigerd bij de horecagelegenheid Havanna Café in Spa. Ze zouden dronken en onder invloed van drugs zijn geweest. Toen een van de mannen een vuurwapen liet zien, werd de politie gebeld.

Op het moment dat agenten de taxi waarmee de mannen wilden vertrekken wilden controleren, werd de 38-jarige hoofdinspecteur Amaury Delrez, vader van drie kinderen, in het hoofd geschoten door een van de inzittenden. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Zijn collega opende vervolgens ook het vuur, waardoor mogelijk een verdachte gewond raakte. Die man, Ivo T., werd zondagochtend al gearresteerd in Spa. Het is niet duidelijk of hij de schutter was.

T. wordt nog verhoord, meldt het Belgische parket. Dinsdagochtend wordt besloten of hij formeel wordt aangehouden.

Twee van de vijf inzittenden van de taxi bleken niets met het incident te maken te hebben. Zij waren al een half uur eerder in een andere plaats in het voertuig gestapt. Ze hebben zich vrijwillig gemeld als getuige bij de politie in Nederland en zijn inmiddels gehoord als deel van het onderzoek.