Broers gezochte crimineel Ridouan T. opgepakt voor vergismoord Marokko

Aan De Telegraaf laat Weski weten dat ze de Nederlandse consul heeft gevraagd hun bijstand te verlenen.

De schietpartij vond vorig jaar plaats bij een café in de stad Marrakech. Een 29-jarige geneeskundestudent, die tevens de zoon was van een bekende Marokkaanse rechter, overleefde het niet. Meerdere mensen raakten gewond.

De autoriteiten gaan uit van een vergismoord. Het doelwit zou de eigenaar van het café zijn, de Nederlandse Marokkaan Mustapha El F.. De man is samen met zijn broer gevlucht na de schietpartij. In Casablanca kon hij opgepakt worden.

T. (40) wordt gezien als kopstuk binnen de mocromaffia. Hij wordt internationaal gezocht. Justitie verdenkt T. ervan opdracht te hebben gegeven voor meerdere liquidaties.

Hakim Changachi werd doodgeschoten in plaats van Khalid H.

Een van die zaken is de liquidatie van Hakim Changachi. De 31-jarige man wordt begin 2017 neergeschoten voor de flat waar hij woont. Maar Changachi blijkt niet het doel te zijn, dat is Khalid H. die in dezelfde flat woont als Changachi.

De familie Changachi is goed bevriend met Nabil B., die als tussenpersoon fungeerde voorafgaand aan de liquidatie. B. krijgt spijt als blijkt dat niet H. maar Changachi om het leven is gebracht. Hij besluit naar de familie Changachi te stappen, maar krijgt vervolgens berichten waarin staat dat hij "hoofdpijn wordt" en zelf wordt vermoord als hij bij de familie Changachi aangeeft dat T. opdracht heeft gegeven voor de liquidatie.

B. is kroongetuige van justitie

Nadat B. zijn betrokkenheid bij de familie Changachi heeft bekend laat hij zich oppakken door de politie en wordt hij vervolgens kroongetuige van justitie. Hij verklaart vervolgens over T. en diens handlangers.

Eind maart wordt de broer van B. doodgeschoten in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord. De verdachte van de liquidatie van de broer van B. heeft bekend. Over eventuele opdrachtgevers heeft de verdachte niets losgelaten.