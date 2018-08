Twee getuigen van fatale schietpartij Spa melden zich bij Belgische politie

De politie had maandagochtend een opsporingsbericht voor het tweetal verspreid. Ze zaten in de taxi op het moment van de schietpartij. De twee waren een half uur daarvoor ingestapt in Francorchamps.

In totaal zaten vijf passagiers in de taxi toen er werd geschoten. "Drie van deze klanten zouden uiteindelijk betrokken zijn bij de feiten. Die waren even vóór het schietincident ingestapt", aldus de politie.

De politie heeft één Nederlander aangehouden. Het is onduidelijk of deze Ivo T. ook de schutter is. Zijn verhoor is maandagochtend hervat. Na zijn aanhouding zondag was hij onvoldoende aanspreekbaar.

T. zou de toegang tot een café zijn geweigerd, meldde het parket van Luik eerder al op basis van onderzoeksresultaten. De politie controleerde de taxi waar de verdachte met andere Nederlanders in zat.

Belgische koning op bezoek in Spa

Koning Filip van België en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben zondag een bezoek gebracht aan het politiecommissariaat van Spa. De koning en de minister werden ontvangen door Joseph Houssa, de burgemeester van Spa, en provinciegouverneur Herv Jamar.

''Het is heel belangrijk om dergelijke steun te ontvangen in deze moeilijke momenten. De politie vormt een grote familie", zei Houssa.

