Politie zoekt nog motief van dader dodelijk schietpartij in Jacksonville

Twee mensen kwamen om het leven en elf mensen raakten gewond toen de 24-jarige man het vuur opende tijdens een evenement waar videogames werden gespeeld. Daarna sloeg de dader de hand aan zichzelf.

Volgens getuigen zou de man boos zijn geworden omdat hij een spel had verloren. Het is onduidelijk of de schutter zijn slachtoffers kende.

De schietpartij in Jacksonville is het derde bloedbad dat binnen twee jaar tijd is aangericht in Florida. In de zomer van 2016 doodde een schutter 49 mensen in een homoclub in Orlando. In februari 2018 schoot een oud-leerling zeventien mensen dood op een school in Parkland.

​Strengere wapenwetten blijven nog steeds uit

Deze schietpartijen leidden tot een nieuwe impuls in de discussie over de wapenwetten in de VS. Initiatieven van de federale overheid om de beschikbaarheid van wapens enigszins in te perken zijn allemaal gestrand. Wel zijn er veel staten en steden die zelf extra beperkingen hebben afgekondigd.

Minister van Onderwijs Betsy DeVos stelde eerder deze week voor overheidsgeld beschikbaar te stellen om docenten te bewapenen, zoals de Amerikaanse president Donald Trump eerder voorstelde na Parkland.

