Noord-Korea zet Japanse toerist uit na filmen installatie

Bronnen rond de Japanse regering zeggen dat eerder deze maand een Japanner is opgepakt die aan het filmen was bij militaire installaties in de kustplaats Namp'o, meldt de Japanse omroep NHK.

Het gaat vermoedelijk om dezelfde persoon.

Noord-Korea heeft al eerder buitenlandse bezoekers vastgezet, soms met dramatische gevolgen. Zo overleed de Amerikaan Otto Warmbier nadat hij circa anderhalf jaar had vastgezeten in het stalinistisch bestuurde land. De autoriteiten hadden hem in slechte gezondheid teruggestuurd naar de Verenigde Staten.

Het is onduidelijk of de Japanner het land al heeft verlaten. Japan en Noord-Korea hebben een gespannen relatie. Tokio wil onder meer dat het regime in Pyongyang Japanners terugstuurt die zijn gekidnapt in de jaren zeventig en tachtig.