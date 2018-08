'Trump hield verklaring Witte Huis over heldendaden McCain tegen'

Dat schrijft Washington Post op basis van adviseurs die voor het Witte Huis werken en hebben gewerkt.

In de verklaring zou de Republikein McCain, die veel kritiek had op zijn partijgenoot Trump, als een "held" worden omschreven. De reactie van het Witte Huis lag dit weekend al klaar om naar buiten gebracht te worden zodra McCains overlijden bekend werd.

De president zag echter van af van het communiqué. Hij deelde zijn adviseurs mee dat hij in plaats daarvan een kort bericht via Twitter zou sturen.

Trump vond McCain geen held omdat hij gevangen zat

Toen McCain zaterdag overleed, betuigde Trump via een tweet zijn medeleven met de familie van de senator. Maar lovende woorden over McCains staat van dienst stonden er niet in. Dat veroorzaakte onder meer op Twitter veel kritische reacties.

In het verleden heeft Trump de heldenstatus van McCain regelmatig in twijfel getrokken omdat hij gevangen genomen was in Vietnam. "Hij is een held omdat hij zich gevangen liet nemen. Ik hou meer van mensen die zich níét gevangen laten nemen", stelde Trump. De president zelf heeft nooit zijn dienstplicht vervuld.

Oud-presidenten George W. Bush en Barack Obama zullen spreken op de begrafenis van McCain volgende week.

​Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!