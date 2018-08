Verdachte overleden bij schietpartij in Amerikaanse plaats Jacksonville

Mensen krijgen het advies om weg te blijven van The Jacksonville Landing, een gebied waar veel horeca is. "Het gebied is momenteel niet veilig", waarschuwt de politie. "Blijf weg." Ook de media wordt gevraagd om op afstand te blijven.

Meerdere personen worden overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie. Diverse media spreken van vier doden en ongeveer tien gewonden. Dit is niet bevestigd.

De politie vraagt mensen in het afgesloten gebied om zich te blijven verstoppen. Het is niet duidelijk of er een tweede verdachte is. Het gebied wordt nog onderzocht.

Het schietincident vond plaats in een café waar videospellen gespeeld kunnen worden. Er was zondag een kwalificatie voor een toernooi van het spel Madden NFL 19. Op de livestream van het toernooi waren meerdere schoten te horen. De verbinding werd kort daarna verbroken.

