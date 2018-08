Nog geen duidelijkheid over toedracht fatale schietpartij in Spa

Het verhoor is opgeschort tot maandag, meldt het parket in Luik. Later die dag wordt de Nederlandse man, Ivo T., aan de onderzoeksrechter voorgeleid.

De 26-jarige man maakte deel uit van een groepje van drie Nederlanders dat de toegang zou zijn geweigerd tot een café. De politie werd opgeroepen en controleerde daarbij het voertuig waarin de Nederlanders zaten.

Volgens het parket werd de 38-jarige politieman doodgeschoten door een van de passagiers. Het slachtoffer kreeg een kogel in het hoofd en overleed ter plekke. T. werd na de schietpartij in de bossen opgepakt, melden Belgische media.

Het is nog niet duidelijk of de opgepakte verdachte ook de schutter is. De politie zoekt nog naar meer betrokkenen.

Belgische koning op bezoek in Spa

Koning Filip van België en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon hebben zondagmiddag een bezoek gebracht aan het politiecommissariaat van Spa. Dat deden ze nadat afgelopen nacht een politieagent werd doodgeschoten.

De koning en de minister werden ontvangen door Joseph Houssa, de burgemeester van Spa, en provinciegouverneur Herv Jamar. ''Het is heel belangrijk om dergelijke steun te ontvangen in deze moeilijke momenten. De politie vormt een grote familie", zei Houssa.

De Nederlandse korpschef Erik Akerboom meldt op Twitter dat de Belgische politie bij het onderzoek hulp krijgt uit Nederland.

In de Belgische plaats waren dit weekend veel Nederlanders vanwege de Grote Prijs van België, de 'thuisrace' van Max Verstappen.

