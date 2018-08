Belgische premier noemt doodschieten agent 'aanval op samenleving'

"Een aanval op een agent in functie is een aanval op onze democratische samenleving", meldt de premier, die zijn medeleven betuigde aan de nabestaanden van de omgekomen politieman.

Koning Filip en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon brengen zondagmiddag een bezoek aan Spa, waar de politieman om het leven kwam.

Jambon zegt dat "het hele politiekorps in zijn hart is getroffen door deze tragische gebeurtenis". De autoriteiten hebben inmiddels een Nederlandse verdachte aangehouden. De autoriteiten zoeken nog naar één of meerdere verdachten.

Nederlander was toegang tot café geweigerd

De Nederlander maakte deel uit van een groepje Nederlanders dat de toegang zou zijn geweigerd tot een café. Dat meldt het parket van Luik zondag op basis van de eerste onderzoeksresultaten.

De politie werd opgeroepen en controleerde daarbij het voertuig waarin de Nederlanders zaten.

Volgens het parket werd de politieman, hoofdinspecteur Amaury D., doodgeschoten door een van de passagiers. Het is nog niet duidelijk of de opgepakte verdachte, Ivo T. ook de schutter is. Hij wordt zondagmiddag verhoord.

Chauffeur van de auto verkeert in shock

Volgens het parket heeft de politie de bestuurder van het voertuig al verhoord. Hij is in shock. Hij kon niets vertellen over de identiteit van de schutter omdat alles achter zijn rug gebeurde.

Een tweede agent heeft teruggeschoten toen op zijn collega werd geschoten. De Nederlandse verdachte is daar mogelijk bij gewond geraakt.

'Nederlander gewond aan buik'

De politie pakte de Nederlander op in de bossen. Hij zou gewond zijn aan zijn buik. Waarschijnlijk gaat het om een schotwond, aldus de bron tegen Belga. De woordvoerster van het parket kon dit niet bevestigen.

Op het nabijgelegen circuit van Spa-Francorchamps wordt zondag de Grote Prijs van België gehouden. Max Verstappen wordt tijdens de Formule 1-race gesteund door vele duizenden landgenoten op de tribune.

