Agent in Belgische Spa doodgeschoten tijdens controle

Rond 2.00 uur werd op de agent geschoten die samen met een collega een controle uitvoerde, meldden Belgische media. De politie is massaal op zoek naar de dader of daders.

In de auto die de agent aanhield, zouden drie mensen hebben gezeten. Het centrum van Spa is afgezet en een politiehelikopter is ingezet.

De Belgische omroep VRT meldt dat de politie was opgeroepen vanwege een ruzie. Het is onduidelijk waar de ruzie over ging.

Max Verstappen in Spa voor Formule1-race

De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon heeft op Twitter zijn medeleven met de nabestaanden van de agent betuigd. "Mijn diepste medeleven met de nabestaanden van de overleden politieman en alle steun aan zijn collega's van de lokale politie", meldt hij.

Op het nabijgelegen circuit van Spa-Francorchamps wordt zondag de Grote Prijs van België gehouden. Max Verstappen wordt tijdens de Formule 1-race gesteund door naar schatting 80.000 landgenoten op de tribune.

