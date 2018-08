Familie verzet zich tegen opgraving van stoffelijke resten Franco

In een verklaring geven zeven kleinkinderen aan "onder geen enkele omstandigheid'' daar aan mee te werken. Ze zullen alle juridische mogelijkheden aangrijpen om opgraving te voorkomen, melden Spaanse media.

De stoffelijke resten liggen in een monumentale kerk in een complex dat bekend is als de Vallei der Gevallenen. Franco liet de kerk bouwen als monument voor alle gevallenen uit de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). Het monument is echter omstreden omdat Franco er zelf begraven ligt.

De Spaanse regering maakte deze week bekend dat een decreet is uitgevaardigd en dat de procedure voor verplaatsing in gang is gezet. Het parlement moet wel nog instemmen.

Waar het stoffelijk overschot naar toe moet, is niet bekend. Volgens de vicepremier kan de familie zich hier uiterlijk halverwege komende maand over uitspreken. De burgemeester van Franco's geboorteplaats Ferrol heeft al laten weten dat zijn gemeente de stoffelijke resten niet wil.

