Amerikaanse senator en oorlogsheld John McCain (81) overleden

"Op het moment dat hij overleed waren zijn vrouw Cindy en hun familie bij de senator aanwezig. Ten tijde van zijn dood heeft hij de Verenigde Staten van Amerika zestig jaar trouw gediend'', luidt de verklaring uit Washington.

De Republikeinse politicus, die regelmatig in de media kwam met stevige kritiek op de Amerikaanse president Donald Trump, was al geruime tijd ernstig ziek.

McCain had een agressieve hersentumor en hij wist al dat de prognose slecht was. De diagnose werd een jaar geleden gesteld.

Eerder was McCain, Vietnamveteraan en oorlogsheld, al behandeld wegens huidkanker. Ondanks de nieuwe fysieke tegenslag in 2017 bleef hij politiek actief en uitgesproken. Hij was Republikein maar stemde vaak mee met de Democraten omdat hij het oneens was met het beleid van Trump.

'John stelde het algemeen belang altijd boven zijn eigen'

Op Twitter uit Trump zijn "diepste medeleven en respect" voor de familie van McCain. "In onze gedachten en gebeden zijn we bij jullie", schrijft de Amerikaanse president.

Oud-president Barack Obama, van wie McCain de presidentsverkiezingen verloor in 2008, laat weten dat maar weinigen zo op de proef zijn gesteld als hij. "Maar we allemaal kunnen streven naar de moed om het algemeen belang boven dat van ons te stellen. John heeft ons op zijn best laten zien wat dat betekent."

"Hij was een vriend die ik erg ga missen'', laat George W. Bush in een verklaring weten. "John McCain was een man van diepe overtuiging en een patriot van de hoogste orde'', aldus de oud-president.

Een non-conformist die tegen de partijlijn in ging

McCain was een Republikein, maar stond binnen en buiten zijn partij bekend om zijn onafhankelijkheid. Hij werd vaak een maverick genoemd, een non-conformist die er niet voor terugdeinsde om tegen de partijlijn in te gaan als die hem niet zinde.

Met die reputatie werd hij een van de belangrijkste Amerikaanse senatoren en kwam hij zeer dicht bij het presidentschap.

