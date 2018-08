Krachtige aardbeving in grensgebied Iran en Irak

Vooralsnog is niet bekend of door de beving schade is ontstaan en of er slachtoffers zijn.

De beving was op een diepte van nog geen 10 kilometer. Het epicentrum lag ongeveer 88 kilometer ten noordwesten van de Iraanse stad Kermanshah, meldt het Amerikaanse seismologisch instituut USGS.

Volgens lokale media was Kermanshah zelf getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.9. Ook zouden er twee naschokken zijn geweest met een kracht van boven de 3.0.

Vorig jaar november werd het gebied om Kermanshah getroffen door een zeer zware beving van 7.3. In het bergrijke grensgebied tussen Iran en Irak vielen destijds zeker 530 doden en duizenden gewonden. Het was de dodelijkste aardbeving in Iran in meer dan tien jaar tijd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!