Duitse brandweer heeft bosbrand onder controle

Door de grote bosbrand in de Duitse deelstaat Brandenburg was zaterdag tot in het centrum van Berlijn een brandlucht te ruiken. Het vuur woedt nog steeds, maar de brand breidt niet meer uit.

Zo'n vierhonderd brandweerlieden waren zaterdagavond nog bezig met bluswerkzaamheden. Geëvacueerde inwoners van de plaatsjes Klausdorf en Tiefenbrunnen mogen vooralsnog niet naar huis, omdat het gevaar daar nog niet is geweken.

Tijdens het blussen zijn zes brandweerlieden lichtgewond geraakt, onder meer aan hun handen en door rookinhalatie.

De brandweer bestrijdt meerdere brandhaarden in het gebied bij de gemeente Treuenbrietzen, op enkele tientallen kilometers van de hoofdstad.

De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt door de aanwezigheid van onontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd vooral in de laatste dagen van de strijd begraven of afgevuurd in het bosrijke gebied om te voorkomen dat het in geallieerde handen zou vallen.

Brandweerlieden hebben wel vooruitgang geboekt bij het bestrijden van de brand, die donderdag uitbrak. Een derde geëvacueerd dorp, Frohnsdorf, is al vrijgegeven.

