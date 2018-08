Oppositieleider Zimbabwe accepteert verkiezingsnederlaag niet

Het constitutioneel hof van Zimbabwe heeft vrijdag geoordeeld dat niet is bewezen dat zittend president Emmerson Mnangagwa op frauduleuze wijze de verkiezingen in juli heeft gewonnen. Chamisa zegt het oneens te zijn met die uitspraak. Hij is niet van plan zondag de beëdiging van Mnangagwa bij te wonen.

De onenigheid over de verkiezingsuitslag werpt een schaduw over de eerste verkiezing sinds het vertrek van de autocratische leider Robert Mugabe, die tientallen jaren aan de macht was. Diens opvolger Mnangagwa had eerlijke verkiezingen beloofd. Dat moest de verarmde staat in het zuiden van Afrika uit het internationale isolement halen.

De aanloop naar de stembusgang verliep relatief vreedzaam, maar later sloeg de vlam alsnog in de pan. Bij protesten vielen meerdere doden. De oppositie, die de presidents- en parlementsverkiezingen verloor, denkt dat er is gesjoemeld om Mnangagwa in het zadel te houden.