Tien Nederlanders geëvacueerd uit Egyptisch hotel na overlijden Brits stel

Eerder deze week is in een hotel van de keten Steigenberger een Brits stel overleden. De twee waren op vakantie met hun familie. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld.

De dochter van het echtpaar zei in een verklaring dat haar ouders nooit problemen hadden met hun gezondheid. Ze vertelt dat haar vader in de hotelkamer is overleden en haar moeder in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

Thomas Cook neemt de maatregel, omdat de dokter van het hotel in de dagen voor het overlijden van het stel meer meldingen van zieken heeft ontvangen dan normaal. "Daardoor zijn twijfels ontstaan over de veiligheid in het hotel", aldus een woordvoerder van de reisorganisatie.

"We hebben gisteren besloten de ruim driehonderd toeristen te evacueren", vertelt de woordvoerder. De meeste mensen zijn ondergebracht in andere hotels en een aantal vliegt vrijdagavond naar huis. Die laatste groep betreft voornamelijk Britse vakantiegangers.

Thomas Cook onderzoekt veiligheid hotel

"We willen geen risico's nemen en hebben gelijk een onderzoek naar de veiligheid ingesteld", zegt de woordvoerder. Er is een speciaal team van Thomas Cook naar Egypte vertrokken om het hotel te onderzoeken. Naast de hotelkamer waarin het overleden echtpaar verbleef, worden ook zaken zoals het zwembad en het eten onderzocht.

De woordvoerder vertelt dat het hotel volledig aan het onderzoek meewerkt. Steigenberger is een internationale keten met 52 hotels in Europa, Azië en Afrika. "We hebben nooit problemen gehad met deze keten, die bekendstaat om zijn goede hygiëne en service." Bij de laatste controle eind juni kreeg het vijfsterrenhotel nog een score van 96 procent.

Gasten die voor de komende vier weken een kamer in het hotel hebben gereserveerd, worden door Thomas Cook omgeboekt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!