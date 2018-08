Amerikaanse senator McCain staakt medische behandeling van hersentumor

De 81-jarige Republikeinse politicus, die geregeld stevige kritiek op president Donald Trump had en met de Democraten meestemde, is al geruime tijd ernstig ziek. In juli 2017 werd zijn tumor ontdekt en in april werd hij geopereerd.

"John gaat al langer door dan werd verwacht", stelt zijn familie vrijdag. Vanwege de toenemende ernst van de tumor en zijn hoge leeftijd heeft hij besloten de behandeling stop te zetten.

McCain vertegenwoordigt Arizona al 35 jaar in de senaat en het Huis van Afgevaardigden. In 2008 was hij namens de Republikeinen presidentskandidaat, maar moest het afleggen tegen Barack Obama.

De senator staat bekend als iemand met een uitgesproken mening. Hij heeft het meerdere keren aan de stok gehad met Trump. Dat begon toen McCain in 2015 schertsend sprak over Trumps kandidatuur voor het presidentschap.

Trump zei vervolgens tijdens de campagne dat hij McCain niet als een oorlogsheld beschouwt. Tijdens de oorlog in Vietnam was McCain als gevechtspiloot 5,5 jaar een krijgsgevangene. "Ik hou van mensen die niet gevangen zijn genomen", zei Trump daarover.