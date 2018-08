Getuigenis Nederlandse patholoog in zaak-Ivana Smit uitgesteld

In het kort In Maleisië vinden zittingen plaats over de dood van Ivana Smit (18). Ze werd in december 2017 dood gevonden in Kuala Lumpur.

De jonge vrouw is van de twintigste verdieping van een flatgebouw gevallen. Ze kwam op de zesde verdieping terecht.

Smit had gefeest met een Amerikaans echtpaar. Het stel woonde in het gebouw waar de jonge vrouw om het leven is gekomen. Het echtpaar claimt niets met haar dood te maken te hebben en weigert te getuigen.

De zittingen van de Coroner's Court lopen uit omdat getuigenverklaringen langer duren dan gedacht.

Van de Goot zou eigenlijk vrijdag zijn bevindingen voorleggen, maar hij moet maandag terugkomen. Dit meldt de advocaat van de nabestaanden, Sébas Diekstra, aan NU.nl.

Volgens Diekstra duurt het verhoor van de Maleisische patholoog langer dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor duurt de gehele speciale procedure die is ingepland langer.

De patholoog voerde eerder een tweede sectie uit op verzoek van de nabestaanden van Smit. Hij concludeerde toen dat de achttienjarige vrouw mogelijk al was overleden toen ze van het balkon naar beneden viel. Ook trof hij verdacht letsel aan, waaronder een wond op haar achterhoofd en blauwe plekken op haar armen.

De Maleisische patholoog heeft vrijdag het tegenovergestelde gemeld. Smit zou volgens haar onderzoek nog een aantal minuten geleefd hebben na haar val.

Verschillende getuigen gehoord over gebeurtenissen

Begin deze maand is de Coroner's Court begonnen met het horen van getuigen over de gebeurtenissen voorafgaand aan de dood van Smit. Zo is de manager van het flatgebouw waar Smit overleed gehoord.

De vrouw heeft een opvallende getuigenis afgelegd. Zo meldde ze dat ze geluiden hoorde uit het appartement van het echtpaar Luna en Alexander Johnson, terwijl het stel verklaarde pas uren later gewekt te zijn door de politie.

Ook zou het stel het appartement schoon hebben laten maken na de vondst van Smit. Eerder werd al bekend dat het stel zelf weigert te getuigen.

De Coroner's Court zal alleen concluderen of de dood van de Nederlandse verdacht is, maar geen schuldigen aanwijzen. Het is aan de openbaar aanklager in Maleisië om eventueel tot een strafrechtelijk onderzoek te besluiten.