Dorpen in Duitsland geëvacueerd wegens grote bosbrand

Mensen mochten alleen belangrijke spullen als papieren en medicijnen meenemen en moesten de aanwijzingen van hulpverleners volgen.

Ongeveer zeshonderd mensen hebben tot dusver een veilig heenkomen gezocht. Een woordvoerder van de politie Brandenburg-West kondigde aan dat ook het naburige Frohnsdorf zal worden ontruimd. Inmiddels is al 300 hectare in vlammen opgegaan. Op enkele plaatsen is het vuur de bebouwde kom tot op 100 meter genaderd. De brandweer is met man en macht en met groot materieel in de weer om te voorkomen dat woningen afbranden.

De bevolking van de streek is aangeraden ramen en deuren dicht te houden in verband met de rookontwikkeling. De rookpluim was voor het donker werd tot 10 kilometer in de omtrek te zien.

De brand begon donderdagmiddag door onbekende oorzaak en verspreidde zich snel, mede door de droogte die ook in Oost-Duitsland heerst. De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt doordat er in het gebied nog veel munitie in de grond zit.

