'Uitgever roddelbladen krijgt immuniteit voor getuigenis betaling zwijggeld Trump'

Pecker zou al in gesprek zijn gegaan met de aanklagers, melden Amerikaanse media, waaronder The Wall Street Journal. Ook een andere topman van National Enquirer zou een ontmoeting met de aanklagers hebben gehad.

De uitgever zou details kunnen geven over hoe Cohen betalingen heeft gedaan aan pornoster Stormy Daniels en voormalig Playboy-model Karen McDougal, met wie Trump affaires zou hebben gehad. Ook zou hij kunnen schetsen wat de rol van de Amerikaanse president was in de afkoping. Pecker is al lange tijd bevriend met Trump en is de uitgever van roddelbladen als National Enquirer en Star.

De National Enquirer had eerder een overeenkomst met McDougal om haar verhaal te publiceren in ruil voor een bedrag van 150.000 dollar (130.000 euro). Het verhaal heeft het blad uiteindelijk nooit gehaald.

Oud-advocaat Trump heeft betaling toegegeven

Cohen heeft eerder deze week toegegeven dat hij en Trump zwijggeld hebben betaald om te voorkomen dat de affaires van Trump aan het licht zouden komen tijdens de verkiezingscampagne.

Cohen gaf verder toe de regels voor de financiering van een verkiezingscampagne te hebben overtreden. Hij zei dit te hebben gedaan in opdracht van een kandidaat. Hij noemde geen namen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!