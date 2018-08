'Elf van twaalf juryleden wilden Paul Manafort volledig schuldig verklaren'

"Er was één dwarsligger", zei Paula Duncan, een van de andere juryleden, woensdagavond (lokale tijd) tegen Fox News. "We probeerden allemaal haar naar de papieren bewijzen te laten kijken. We hebben het haar keer op keer uitgelegd en ze zei dat ze nog steeds gerede twijfel had."

Manafort werd dinsdag door de rechtbank in de staat Virginia schuldig bevonden aan twee gevallen van bankfraude, vijf gevallen van belastingfraude en een aantijging rond het verhullen van bankrekeningen in het buitenland. Die strafbare feiten staan los van zijn werk als campagneleider voor Trump.

De jury in de zaak bereikte pas een oordeel over de achttien aanklachten na vier dagen van beraadslagingen. Volgens Duncan waren elf leden het al veel sneller met elkaar eens dat Manafort op alle fronten schuldig was, maar kostten de vruchteloze poging om het twaalfde jurylid te overtuigen veel tijd.

Omdat er geen consensus kon worden bereikt over tien van de aantijgingen, verklaarde rechter Thomas Ellis die nietig aan het einde van de drie weken durende rechtszaak.

Rechter in zaak zegt te zijn bedreigd

Ellis heeft laten weten dat hij bedreigingen heeft ontvangen die samenhangen met de zaak. Hij weigert daarom de namen van de juryleden openbaar te maken, om hun veiligheid niet in gevaar te brengen.

Jurylid Paula Duncan, die zichzelf omschrijft als een Trump-aanhanger en vertelde te hebben gehoopt dat Manafort onschuldig was, trad zelf naar buiten. Ze zei zich ondanks de bedreigingen geen zorgen te maken. "Ik vond dat het volk, Amerika, moest weten hoe klein de marge was en hoe overweldigend de bewijzen. Ik wilde niet dat Paul Manafort schuldig was. Maar dat was hij, en niemand staat boven de wet."

Voor de misdrijven waarvoor Manafort schuldig is verklaard kan hij een totale maximumstraf van tachtig jaar cel krijgen. Het is nog niet bekend of Manafort in hoger beroep gaat of wanneer hij de hoogte van zijn straf te horen krijgt.

Manafort moet op 17 september weer de rechtszaal in voor een tweede zaak tegen hem, waarin hij wordt beschuldigd van liegen tegen de FBI, witwassen en ongeoorloofde lobbypraktijken voor buitenlandse partijen.

Ruslandonderzoek komt dichter bij Trump

De zaken tegen de ex-campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump komen voort uit het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Zijn veroordeling in Virginia geldt als een tegenslag voor de president, die zegt te geloven in de onschuld van zijn voormalig medewerker en het Ruslandondezoek afdoet als een "heksenjacht".

Het was niet de enige klap die Trump dinsdag te verwerken kreeg. Zijn voormalige advocaat en persoonlijke fixer Michael Cohen bekende in opdracht van Trump zwijggeld te hebben betaald aan twee vrouwen met wie de New Yorkse vastgoedmagnaat een affaire zou hebben gehad. Omdat Trump op dat moment presidentskandidaat was, dienden de betalingen om de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden. Dat is niet toegestaan onder de Amerikaanse kieswetten.

Cohen heeft bovendien via zijn advocaat zijn volledige medewerking aan het Ruslandonderzoek van Mueller toegezegd.