Cohen krijgt dagvaarding in rechtszaak tegen stichting Donald Trump

De openbaar aanklager van New York, die de zaak tegen de stichting van Trump heeft aangespannen, wil Cohen in de rechtbank zien nadat hij eerder zei dat hij informatie heeft die van belang is.

Cohen was jarenlang de persoonlijk advocaat en adviseur van Trump. Via zijn advocaat liet Cohen eerder op woensdag weten dat hij "heel graag alles wil vertellen wat hij weet over de mogelijke samenzwering om de Amerikaanse democratie schade toe te brengen tijdens de verkiezingen in 2016".

De zaak tegen de stichting van Trump draait om mogelijk financieel wangedrag. De openbaar aanklager van New York denkt dat Trump zijn presidentscampagne heeft laten bekostigen met geld van de liefdadigheidsinstelling.

Zo kregen organisaties in Iowa, zoals Support Siouxland Soldiers, bedragen van 100.000 dollar (omgerekend zo'n 86.000 euro) uitgereikt daags voordat de Republikeinse voorverkiezingen daar plaats zouden vinden. In totaal zijn vijf van dergelijke transacties uitgevoerd, aldus de openbaar aanklager.

Cohen bekende eerder dat hij voor Trump zwijggeld aan pornoster heeft betaald

De oud-advocaat van Trump bekende eerder al dat hij voor de Amerikaanse president zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels heeft betaald.

Dit werd vlak voor de verkiezingen gedaan om haar het zwijgen op te leggen over een vermeende affaire die ze met Trump zou hebben gehad. Deze betalingen hadden geregistreerd moeten worden.

Cohen impliceerde in zijn bekentenis dat hij de betalingen in opdracht van Trump heeft gedaan, maar noemde de naam van de president niet expliciet.

Trump zegt dat hij niet wist van betaling

Trump zegt dat Cohen geen misdaad heeft begaan door zwijggeld aan Daniels te betalen. ''Dat geld kwam niet uit de campagnekas, maar van mij", zei hij tegen Fox News.

Trump zegt verder in het interview dat hij pas achteraf op de hoogte is gesteld door Cohen over de betalingen. ''De eerste vraag die toen heb gesteld was of het met campagnegelden was betaald, dat bleek niet het geval."

