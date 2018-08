Hawaï maakt zich op voor zware orkaan Lane

​De tropische storm is opgeschaald naar een orkaan van de vijfde en hoogste categorie op de schaal van Saffir-Simpson.

Naar alle waarschijnlijkheid zal de tropische storm Hawaï teisteren van donderdagochtend tot zaterdagmiddag. Volgens de Amerikaanse National Weather Service (NWS) gaat de orkaan niet alleen gepaard met windstoten van 260 kilometer per uur, maar kan er ook plaatselijk tot wel 50 centimeter aan regen vallen.

De storm was woensdagochtend zo'n 565 kilometer verwijderd van het meest zuidelijke punt van de Amerikaanse staat en zo'n 810 kilometer bij hoofdstad Honolulu vandaan. Lane bewoog zich toen richting het noordwesten, naar verwachting zal hij donderdag richting het noord-noordwesten bewegen.

Er is een orkaanwaarschuwing afgekondigd

De NWS heeft inmiddels een orkaanwaarschuwing afgekondigd voor de eilanden Hawaï en Maui. Zo'n waarschuwing betekent dat een gebied gevolgen kan ondervinden van een orkaan en wordt 36 uur vóór de eerste moment van aan wal komen afgegeven.

Alle inwoners van de Amerikaanse staat wordt verzocht waakzaam te zijn. "Het is belangrijk voor de inwoners en bezoekers om alert en geïnformeerd te blijven", zei de burgemeester van Honolulu Kirk Caldwell maandag.

'Lane moet niet onderschat worden'

Caldwell benadrukte dat de orkaan niet onderschat moet worden. "Sommige mensen zullen zeggen: weer een orkaan, de vorige raakte ons niet, dus we hoeven ons nu ook geen zorgen te maken'', vervolgt de burgemeester. "We moeten ons voorbereiden op het ergste en hopen op het beste."

Twee weken geleden passeerde de orkaan Hector de eilandengroep. In het verleden zijn er zelden tropische stormen aan land gekomen in Hawaï. Orkaan Lane is een van de twee categorie 5-stormen die de Amerikaanse staat tot op ongeveer 560 kilometer nadert. De laatste was de orkaan John in 1994.