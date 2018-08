Zaak ontvoerde kleuter Insiya (4) wordt toch opnieuw behandeld in India

De hoogste rechter in India heeft afgelopen maandag bepaald dat een lagere rechter opnieuw moet bekijken of Insiya terug naar Nederland moet. Binnen een jaar moet dat tot een uitspraak leiden.

Maandag meldden verschillende Nederlandse media, waaronder NU.nl, dat het Indiase hooggerechtshof juist had bepaald dat Insiya in India blijft.

Dat bericht bleek gebaseerd op een interpretatie van de uitspraak, afkomstig van de Indiase advocaat van de vader van het meisje, zakenman Shehzad Hemani.

Die interpretatie werd onderschreven door zijn Nederlandse advocaat, Gerard Spong. "Ik heb geen enkele reden aan mijn collega, mevrouw Neville Majra, te twijfelen. Ik heb haar in Mumbai ontmoet, een keurig en kundig advocaat,'' zei Spong daarover.

Peter Plasman, advocaat van Nadia Rashid, de moeder van Insiya: "Ik vind daar niets van, behalve dat er nu wel reden is om aan die uitlatingen van de Indiase advocaat te twijfelen. Ik kan me niet voorstellen dat als de heer Hemani inderdaad betrouwbare advocaten heeft in India, zij deze informatie zouden verschaffen aan de heer Spong."

Het is volgens Plasman niet de eerste keer dat Hemani persinformatie "rondstrooit" die niet blijkt te kloppen. Volgens de advocaat is het bijvoorbeeld onzin dat Rashid in India wordt beschouwd als ontvoerder van het meisje omdat ze haar meenam naar Nederland, zoals de vader beweert. "Naar mijn mening deinst hij nergens voor terug."

Eerder had een Indiase rechter bepaald dat Insiya terug naar haar moeder in Nederland moest. In hoger beroep vocht de vader die uitspraak met succes aan. Bij de hoogste rechter diende vervolgens het beroep tegen die uitspraak.

Moeder mag Skype-contact hebben met Insiya

In de tussentijd mag moeder Nadia drie keer in de week contact met haar dochter hebben via Skype. Plasman heeft goede hoop dat het eerste Skype-gesprek tussen zijn cliënte en Insiya binnen afzienbare tijd zal plaatsvinden.

De vader mag niet aanwezig zijn tijdens het contact tussen moeder en dochter en het gesprek mag niet worden opgenomen. Houdt Hemani zich niet aan deze bepaling in het vonnis, dan is er sprake van 'contempt of court' (minachting van het hof), aldus Plasman.

Het vonnis is volgens de raadsman nog niet aan de vader overhandigd. Hij kan daarom nog niet zeggen wanneer het eerste Skype-contact tot stand zal komen, alleen dat het waarschijnlijk op korte termijn zal zijn.

Op NPO Radio 1 zei moeder Rashid dat ze tegen haar dochter gaat zeggen: ''Ik hou van je en mama mist je".

Tegen vader en medeverdachten loopt in Nederland een strafzaak

Rashid vertrok eind 2014 met toestemming van de vader naar Nederland met Insiya. Na vijf maanden maakte zij bekend te willen scheiden, waarop de vader de moeder beschuldigde van ontvoering en verschillende procedures in gang zette. Het gezin woonde voor de ontvoering voornamelijk in Nederland.

In 2016 zou de vader, geholpen door zeven handlangers, zijn destijds tweejarige dochter met geweld hebben teruggehaald. Zij worden in Nederland verdacht van ontvoering. In april werden de laatste twee Amerikaanse verdachten vrijgelaten. Zij mogen de strafzaak afwachten in eigen land.