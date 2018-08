Kindermoordenaar Marc Dutroux schrijft brief aan slachtoffers

Volgens zijn advocaat, die de tekst met de goedkeuring van Dutroux heeft opgesteld, gaat het om "een verzachtende brief, een opening".

De brief maakt deel uit van een voorgenomen verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling van de nu 61-jarige Dutroux. Hij werd in 2004 veroordeeld tot levenslang voor moord, verkrachting, ontvoering, foltering en opsluiting.

Hij werd in 1996 opgepakt voor de ontvoering van zes meisjes, van wie slechts twee, Laetitia Delhez en Sabine Dardenne, het overleefden. De meisjes werden in zijn huis ontdekt.

Ouders van An en Eefje ontvangen een brief

Advocaat Bruno Dayez zal de brief sturen naar Delhez en Dardenne en naar de ouders van de vermoorde Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal en Eefje Lambrecks. Hij had het schrijven al in mei aangekondigd.

"We willen geen oorlog", zegt Dayez, die meermaals bedreigd werd sinds hij in 2013 de zaak van Dutroux op zich nam. Vlak daarvoor had de rechtbank al een verzoek tot voorwaardelijke vrijlating afgewezen.

Dutroux wil excuses maken en vragen beantwoorden

"De ontvoerder wil zijn excuses aanbieden", aldus Dayez. Ook staat "de deur open voor slachtoffers en nabestaanden die met verschillende vragen en verzoeken zitten".

In mei reageerde de vader van de vermoorde An Marchal al op de aankondiging. "Die brief past in het plan van de advocaat om Dutroux vrij te krijgen. We moeten er niets meer achter zoeken", zei Paul Marchal toen. "Ik begrijp niet wat hij nog wil zeggen, na 23 jaar."

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!